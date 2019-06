Po napadu na sodnico v odzivih enotne ostre obsodbe nasilja

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 17. junija - Dan po nasilnem napadu na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič je minil v znamenju ostrih obsodb nasilja v vrhu politike, ključnih akterjev v pravosodju in varuha človekovih pravic. Mnogi so napad označili oziroma razumeli kot napad na pravno državo in celoten pravosodni sistem. Podrobnosti dogodka za zdaj sicer še niso znane.