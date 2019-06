Omejitev paše in košnje po požaru v Podskrajniku ukinjena

Ljubljana, 17. junija - Omejitev paše in košnje trave na širšem območju četrtkovega požara v Podskrajniku ni več potrebno, je danes sporočila uprava za varno hrano. Naj s košnjo in pašo krav in drobnice, namenjenih za proizvodnjo mleka, na območju dima počakajo do rezultatov analiz, je uprava kmetovalcem svetovala v petek.