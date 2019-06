V eDavke odslej brez digitalnega potrdila

Ljubljana, 17. junija - Dostop do informacijskega sistema eDavki Finančne uprave RS (Furs) je spremenjen in poenostavljen. Zavezanci namreč za oddajanje dokumentov ne potrebujejo več kvalificiranega digitalnega potrdila in podpisne komponente, ki je bila do zdaj nameščena na uporabnikovem računalniku, so sporočili iz Fursa.