Bratuškova se bo zavzemala za izgradnjo hitre železniške proge med Benetkami, Ljubljano in Dunajem

Ljubljana, 17. junija - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je nedavni delovni obisk na Kitajskem posvetila vprašanju boljše povezljivosti cestnega in železniškega omrežja. Preizkusila je tudi hitri vlak in po obisku dejala, da si bo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU prizadevala za izgradnjo hitre železniške proge med Benetkami, Ljubljano in Dunajem.