Siol: Agencija za javni nadzor nad revidiranjem preverja bilance Adrie

Ljubljana, 17. junija - Revidiranje lanskoletnih bilanc letalskega prevoznika Adria Airways, ki so jih naredili v družbi PwC, je pod drobnogledom Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Na verodostojnost bilance je vezana licenca za letenje. Če bi jo Adria izgubila, bi to pomenilo prizemljitev letal in stečaj Adrie, danes poroča portal Siol.