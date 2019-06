Predlog za rešitev problematike dodatkov za slepe otroke v javni razpravi

Ljubljana, 17. junija - Predlog zakona o določitvi in izplačilu dodatka za nego otroka, ki je v javni razpravi, rešuje problematiko dodatkov za nego otroka za pomoč in postrežbo, s katero so se srečali starši slepih in slabovidnih otrok. Po predlogu bodo upravičenci lahko znova uveljavili pravico do dodatka za nego otroka od leta 2003 naprej.