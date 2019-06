Voznik v Kranju napihal 1,83 mg/l alkohola

Kranj, 17. junija - Kranjski policisti so ob koncu tedna obravnavali več alkoholiziranih in prehitrih voznikov. Na območju policijske uprave Kranj so obravnavali enajst primerov vinjenih voznikov. Izstopal je voznik, ki je imel v krvi 1,83 miligramov alkohola na liter (mg/l) izdihanega zraka, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.