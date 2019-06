Katja Vravnik in Tea Kovše iz Zadruge ZRaven: Združujeva sodobni ples in lutke

pogovarjala se je Vesna Pušnik Brezovnik

Ravne na Koroškem, 20. junija - Avtorici in performerki Katja Vravnik in Tea Kovše sta tandem, ki v lokalnem okolju Raven na Koroškem nemalokrat preseneča z nekonvencionalnimi akcijami, aktivizmom, uličnimi predstavami ali plesnimi grozljivkami. Njun glavni fokus je Gledališče DELA, v katerem združujeta sodobni ples in lutke, z ustvarjanjem pa že prodirata širše, tudi v tujino.