Ponekod po državi prve težave zaradi vremena

Ljubljana, 16. junija - Močnejše nevihte z nalivi in točo so najprej zajele Štajersko in Koroško, pozneje so prešle večji del vzhodne in osrednje Slovenije. Nevihte s točo so tako začele nastajati tudi na Dolenjskem in v Beli krajini. Okoli 19. ure se je neurje razbesnelo na območju med Novim mestom in Črnomljem, poroča 24 ur.