Na severovzhodu države prve težave zaradi vremena

Ljubljana, 16. junija - Močnejše nevihte z nalivi in točo se trenutno pojavljajo na Štajerskem in Koroškem, zaradi slabih vremenskih razmer je oviran promet na štajerski avtocesti v obe smeri med cestninsko postajo Vransko in priključkom Šentrupert. Malo pred 17. uro je v Šmartnem pri Slovenj Gradcu padala kot oreh debela toča, poročajo mediji.