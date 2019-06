Balinarke Krima tretje v pokalu evropskih prvakinj

Reka, 16. junija - Letošnje zmagovalke pokala evropskih prvakinj so balinarke Saint Vulbasa. Francozinje so v finalu v Čavlah premagale italijansko ekipo Borgonese z 10:8 in si tako zagotovile že svojo sedmo lovoriko. Tretje mesto so osvojile igralke Krima, ki so v polfinalu izgubile z Italijankami s 6:12.