Borčnik in Janžič z Ivreo zmagovalca evropskega klubskega pokala

Torino, 16. junija - Na zaključnem turnirju četverice najboljših balinarskih moštev v evropskem pokalu prvakov v Chieriju je zmagala BRB Ivrea. Italijani so bili v finalu za odtenek boljši od francoskega Saint Vulbas, saj so ga premagali šele v dodatni igri z 11:11 (3:1) in tako sedmič osvojili evropsko lovoriko.