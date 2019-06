Gajser v Latviji še podaljšal niz zmag

Riga, 16. junija - Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagal na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Latviji. Gajser je bil v Kegumsu šesti v prvi vožnji in zmagal v drugi, kar je bilo dovolj za skupno zmago na dirki. Na koncu so imeli prvi trije na dirki, Gajser, Francoz Romain Febvre in Švicar Arnaud Tonus, po 40 točk.