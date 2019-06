Zagorelo v stolpnici na Fužinah

Ljubljana, 16. junija - Okoli 13.45 je zagorelo v stanovanju v eni od stolpnic na Preglovem trgu v ljubljanskih Fužinah. Gasilci so požar pogasili in prezračili stolpnico. Reševalci so zaradi vdihavanja dima lastnika stanovanja odpeljali v UKC Ljubljana, na kraju pa so pomoč nudili še eni stanovalki, so pojasnili na policiji. Vzrok požara še ni znan.