Marquezu nova zmaga, Doviziosu po napaki Lorenza ničla v Barceloni

Barcelona, 16. junija - Španec Marc Marquez (Honda) je zmagovalec dirke elitnega razreda motoGP v Barceloni. Na sedmi postaji sezone je dosegel četrto zmago in se še utrdil v vodstvu SP. Drugo in tretje mesto sta osvojila Francoz Fabio Quaratararo (Yamaha STR) in Italijan Danilo Petrucci (Ducati).