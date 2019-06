London, 16. junija - Na olimpijski progi iz leta 2012 v Lee Valleyju se je s finali kanuistk in kajakašev zaključila prva tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v letošnji sezoni. V finalu kajakašev sta veslala Peter Kauzer in Niko Testen, ki sta na koncu zasedla osmo in deveto mesto.