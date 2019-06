Tudi v politiki ostri odzivi po napadu na sodnico v Mariboru

Maribor, 16. junija - Po napadu na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič se vrstijo ostri odzivi in obsodbe nasilja. Predsednik DS Alojz Kovšca je na omrežju Twitter zapisal, da sta zakon in pravica nad silo. Mariborski župan Saša Arsenovič pa je napovedal, da bo še naprej nepopustljiv pri izpolnjevanju zaveze, da bo Maribor odlikovala kultura nenasilja in strpnosti.