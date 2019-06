AC/DC za Ramosa in milijon evrov na španski poroki leta

Sevilla, 16. junija - Španski nogometni zvezdnik Sergio Ramos se je v katedrali v Sevilli poročil z dolgoletno partnerko Pilar Rubio. Španski mediji so svatbo 33-letnega zvezdnika Real Madrida in osem let starejše TV-voditeljice in igralke na jugu Španije že pred časom označili za poroko leta.