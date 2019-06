Bertensova in Riskejeva finalistki Hertogenboscha

Hertogenbosch, 15. junija - Američanka Alison Riske in Nizozemka Kiki Bertens sta finalistki teniškega turnirja WTA v Hertogenboschu z nagradnim skladom 250.000 evrov. Riskejeva je v polfinalu s 6:4, 3:6 in 7:6 (5) izločila Rusinjo Veroniko Kudermetovo, prvopostavljena Bertensova pa je ugnala Kazahstanko Jeleno Ribakino s 6:4 in 6:4.