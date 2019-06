Primorska avtocesta v zastojih, kolone tudi na gorenjski avtocesti

Ljubljana, 15. junija - Na avtocesti med Lomom in Postojno je že okoli 15-kilometrski zastoj, potovalni čas se podaljšuje. Poleg gneče, ki ob sobotah vlada na cestah proti morju, zastoje povzročajo tudi nesreče. Na gorenjski avtocesti pred priključkom Šmartno proti Kranju sta zaprta vozni in prehitevalni pas, zato je med Brodom in Vodicami več kot sedemkilometrski zastoj.