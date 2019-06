Na Brezjah že 51. narodno romanje bolnikov, invalidov in ostarelih

Brezje, 15. junija - Bolniki, invalidi in ostareli so se danes podali na 51. narodno romanje k Mariji Pomagaj na Brezje. Mašo je vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki je v pridigi poudaril pomen usmiljenja in pomoči trpečim ljudem. Maše se je udeležil tudi veliki mojster Suverenega malteškega viteškega reda Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.