Požar v Podskrajniku ni poslabšal kakovosti zraka

Cerknica, 15. junija - Analize po požaru v podjetju Fragmat v Podskrajniku pri Cerknici ne kažejo na onesnaženje zraka. Podatki o kakovosti zraka, izmerjeni danes na mobilni postaji pri osnovni šoli v Begunjah pri Cerknici, so primerljivi z vrednostmi, izmerjenimi na drugih merilnih postajah po državi, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.