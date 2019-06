Financial Times o zmagah in borbah Ane Roš

London, 15. junija - Britanski časnik Financial Times (FT) je v današnji izdaji posvetil obsežen prispevek slovenski kuharski mojstrici Ani Roš. V članku z naslovom Zmage in borbe Ane Roš je Wendell Steavenson po obisku pri njej poskušala opisati, kako se je "nešolana chefinja iz Slovenije povzpela na vrh - in se borila za to, da bi ostala zvesta svoji obrti in sebi".