Newyorške borze končale v rdečem

New York, 14. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali negativno. Številne globalne negotovosti in tveganja so v vlagateljih vzbudili nezaupanje. Vlagatelji se najbolj bojijo negativnega razvoja dogodkov v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.