Policija očividce prosi za informacije glede nesreče na Ptuju

Ptuj, 14. junija - Ptujski policisti iščejo očividce nesreče, ki se je zgodila danes okrog 13.30 v krožnem križišču na Ormoški cesti, med trgovskim centrom Qlandia in trgovino Tames na Ptuju. V nesreči sta bila udeležena voznik mopeda, ki je v prometni nesreči padel in se telesno poškodoval in neznani voznik osebnega avtomobila, svetlejše barve.