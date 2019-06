Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 6.)

Ljubljana, 14. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novem indeksu Adria Prime, ki ga bosta od srede naprej začeli izračunavati ljubljanska in zagrebška borza. Poročale so tudi o tem, da bo britanski Ascent Resources v primeru Petišovci sprožil upravni spor in o čestitki stranke SDS pred praznikom državnosti.