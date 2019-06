Svet SDS v analizi evropskih volitev izpostavil dobro prakso povezovanja s SLS

Ljubljana, 14. junija - Člani sveta SDS so na današnji seji izpostavili dobro prakso povezovanja s SLS in izrazili zadovoljstvo z uspehom na volitvah v Evropski parlament, je po seji povedal predsednik sveta Anže Logar. Izpostavili so tudi nujnost sodelovanja na prihodnjih volitvah, in sicer zlasti v smislu sorodnih programskih izhodišč, ne pa tudi skupne liste.