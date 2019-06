Adria Airways do konca junija odpovedala več letov

Brnik, 14. junija - Adria Airways, ki se že nekaj časa sooča s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj letov, je do konca junija odpovedala več letov. V družbi so pojasnili, da so se tako odločili iz tehničnih in operativnih razlogov. V prevozniku predvidevajo, da bodo svoje letalske operacije stabilizirali z začetkom naslednjega meseca.