Zdravstveni dom Trebnje bogatejši za nove prostore in novo reševalno vozilo

Trebnje, 14. junija - Zdravstveni dom Trebnje je bogatejši za nove prostore v pediatrični ambulanti in novo reševalno vozilo, nakup katerega je sofinanciralo ministrstvo za zdravje. Današnje slovesnosti ob odprtju novih prostorov in predaji reševalnega vozila se je udeležila tudi državna sekretarka Simona Repar Bornšek, so sporočili z ministrstva.