Evropske borze trgovanje sklenile s padci

London/Frankfurt/Pariz, 14. junija - Indeksi na evropskih borzah so se danes obarvali rdeče. Kot poročajo tuje agencije, vlagatelje še naprej bremenijo trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko. Ameriški proizvajalec čipov Broadcom je danes zaradi trgovinske vojne med državama izrazil pričakovanje po upočasnitvi povpraševanja in zmanjšanje prihodkov.