Pahor ob 30. obletnici posaditve Lipe sprave pripravil sprejem

Ljubljana, 14. junija - Predsednik republike Borut Pahor je ob 30. obletnici posaditve Lipe sprave na ljubljanskih Žalah pripravil sprejem v predsedniški palači. "Naša lipa je postala simbol sprave in odpuščanja," je ob tem dejal slavnostni govornik, član glavnega odbora društva Združeni ob Lipi sprave Franci Feltrin in dodal, da so pobudniki s tem dosegli svoj namen.