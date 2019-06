Kolombo, 14. junija - Na Bližnjem vzhodu so prijeli glavnega osumljenca za napade v Šrilanki 21. aprila, v katerih je bilo ubitih več kot 250 ljudi, je danes sporočila mednarodna organizacija kriminalistične policije Interpol. Dodali so, da so 29-letnega državljana Šrilanke skupaj s še štirimi osumljenci danes izgnali v domovino, poročajo tuje tiskovne agencije.