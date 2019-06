Ljubljanski cilji ostajajo visoki: prvenstvo, pokal in Evropa

Ljubljana, 14. junija - Nogometaši ljubljanske Olimpije so danes začeli novo sezono 2019/20. Pod vodstvom trenerja Safeta Hadžića se bo v naslednjih dneh zbrala večina igralcev iz prejšnje sezone. Ljubljanski strateg pa upa, da bo do začetka nove dobil še kakšno okrepitev, računa predvsem na kakšnega izkušenega branilca in dobrega napadalca.