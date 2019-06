Rižanski vodovod odklopil vodo Jorasu

Sečovlje, 14. junija - Joško Joras je danes na svojem domu v Sečovljah ostal brez pitne vode ter pozval Rižanski vodovod in občino Piran, naj ga priklopijo nazaj. Iz Rižanskega vodovoda so potrdili, da so Jorasu odklopili vodo, saj je njegovo zemljišče po arbitražni razsodbi del Hrvaške. Joras se lahko priklopi na Istrski vodovod Buzet, so dodali.