Nič več zbiranja zamaškov za dobrodelne namene

Črna na Koroškem, 16. junija - Koroško podjetje MPI Reciklaža, ki sodi v skupino Tab in je bilo eno vodilnih pri prevzemanju plastičnih zamaškov, je organizatorje zbiranja zamaškov obvestilo, da zaradi spremembe tehnologije zaključuje s prevzemi zamaškov. Od leta 2007 so prevzeli in predelali skoraj 3400 ton zamaškov in tako donirali skoraj 950.000 evrov.