Požar uničil Fragmatov obrat v Podskrajniku, hujših posledic za okolico očitno ni

pripravil Jernej Šmajdek

Cerknica, 14. junija - Požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v obratu proizvajalca izolacijskih materialov in embalaže Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici, je povzročil veliko gmotno škodo. Objekt je uničen, tudi hitri in učinkoviti intervenciji gasilcev in ostalih pristojnih služb pa gre zasluga, da hujših posledic za okolico očitno ni.