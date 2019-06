Turistična digitalna kampanja s 500 milijoni prikazov oglasov

Ljubljana, 16. junija - Slovenska turistična organizacija (STO) je zadovoljna z izkupičkom globalne digitalne kampanje I feel Slovenia - My Way (Slovenijo čutim - na svoj način) v prvih treh mesecih. Ustvarjenih je bilo več kot 500 milijonov prikazov oglasov, prek katerih se v 16 državah dvigujeta prepoznavnost in ugled Slovenije, so sporočili iz STO.