Ljubljanska borza: Delnice NLB izgubile več kot devet odstotkov

Ljubljana, 14. junija - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za skoraj dva milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami Telekoma Slovenije, s katerimi so prijavili tudi en posel s svežnjem. Indeks SBI TOP je ob tem zrasel za 0,18 odstotka. Med prometnejšimi so največ izgubile delnice NLB, ki so se pocenile za 9,23 odstotka.