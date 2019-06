Visoke temperature terjajo posebno skrb tudi za živali

Ljubljana, 15. junija - Visoke temperature v tem času zahtevajo posebno skrb tudi za živali, tako rejne kot domače. Njihovi lastniki oz. skrbniki morajo poskrbeti, da imajo vedno na voljo svežo pitno vodo ter dostop do sence in hladnejših mest oz. površin, so opozorili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.