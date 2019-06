Olimpijski bazen v Kopru do septembra zaprt

Koper, 14. junija - Javni zavod za šport Koper bo v soboto zaprl Olimpijski bazen Koper. Ta bo ostal zaprt predvidoma do septembra, v tem času pa bodo opravili redna letna vzdrževalna dela in odpravili napake, ki so nastale pri izgradnji novembra lani odprtega objekta. V vmesnem času bodo obiskovalci lahko uporabljali bazen v Žusterni, so sporočili iz koprske občine.