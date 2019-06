Velika imena s slovenske in mednarodne scene za 60. Jazz festival Ljubljana

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 16. junija - Jazz festival Ljubljana slavi 60. izdajo, ki jo bodo zaznamovala druženja s priznanimi jazzisti, rekordna bo udeležba slovenskih glasbenikov, ki bodo predstavljali nove zasedbe in skladbe. Festival je že napovedalo nekaj dogodkov, zares pa se bo začel v torek s koncertom slovenskih, v New Yorku delujočih glasbenikov in Big Banda RTV Slovenija.