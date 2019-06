V Ljubljani uvod v 10. Festival migrantskega filma

Ljubljana, 17. junija - Slovenska filantropija ob svetovnem dnevu beguncev desetič organizira Festival migrantskega filma. V Ljubljani in 11 drugih mestih po Sloveniji bodo s projekcijami in spremljevalnimi dogodki osvetljevali različne obraze migracij, azila in življenja beguncev. Festival bo do četrtka v treh različnih sklopih ponudil 18 filmov iz 16 držav.