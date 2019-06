Odpoklic lesene igrače

Izdelek je bil po ceni 9,99 evra v vseh trgovinah Hofer na voljo od 15. aprila. Kupci lahko izdelek vrnejo v najbližjo Hoferjevo trgovino in jim bodo vrnili kupnino tudi brez predložitve računa. Več informacij je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na telefonski številki 01 834 66 00 in na e-naslovu info@hofer.si.

V Hoferju se kupcem opravičujejo za nevšečnosti in jih prosijo za razumevanje.