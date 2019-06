Koprski občini odobrili sredstva za kolesarsko in pešpot ob Piranski cesti

Ljubljana/Koper, 16. junija - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt ureditve kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru. Projekt v vrednosti dobrih 190.000 evrov bo kohezijski sklad podprl z nekaj manj kot 108.000 evri, so sporočili iz sklada.