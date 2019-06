Energetsko najbolj prodorne občine Poljčane, Bled in Ljubljana

Ljubljana, 14. junija - Energetsko najbolj prodorne slovenske občine so letos Poljčane v kategoriji majhnih občin, Bled med srednje velikimi in Mestna občina Ljubljana v kategoriji mestnih občin. Kot so ob današnji podelitvi nagrad v Ljubljani poudarili v podjetju Montel Energetika, ki pripravlja izbor, so zmagovalke prepričale z odličnimi projekti, ki veliko obetajo.