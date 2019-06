Na RTVS prejeli sumljivo pošiljko

Ljubljana, 14. junija - Policisti so bili danes nekaj po 10. uri obveščeni o prejemu sumljive pisemske pošiljke v prostorih Radiotelevizije Slovenija (RTVS) na Kolodvorski ulici v Ljubljani. Naslovljena je bila na novinarki RTVS Eugenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek. Nobena oseba ni bila v karanteni. Pošiljko so zavarovali in poslali v analizo.