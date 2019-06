EU ima dokaze o ruski kampanji dezinformacij ob evropskih volitvah

Bruselj, 14. junija - Evropska unija je zbrala dokaze, da je Rusija pred evropskimi volitvami "dlje časa in vztrajno" vodila kampanjo dezinformacij, s čimer so želeli znižati volilno udeležbo in vplivati na odločitve volivcev, je v danes objavljenem poročilu zapisala Evropska komisija.