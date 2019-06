Pokrajinski muzej Celje s peticijo za postavitev dvigala

Celje, 16. junija - Pokrajinski muzej Celje je začel z zbiranjem podpisov pod peticijo v podporo izgradnji dvigala na vzhodni strani Stare grofije, s katerim bi invalidom, starejšim in staršem z otroškimi vozički omogočili dostop do dvorane pod Celjskim stropom in Rimske vile s freskami v lapidariju muzeja. Zavod za varstvo kulturne dediščine pa dvigalu nasprotuje.