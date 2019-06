Na Ptuju julija že 17. festival sodobne umetnosti Art Stays

Ptuj, 14. junija - Ptujskemu bogatemu poletnemu festivalskemu dogajanju se bo ob Arsani, ki se je prejšnji teden začela z operno nočjo na Panorami, med 5. in 12. julijem pridružil še 17. festival sodobne umetnosti Art Stays. Festival že od leta 2003 v najstarejše slovensko mesto in njegovo okolico prinaša vrhunsko produkcijo domačih in tujih umetnikov.