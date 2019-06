Na Poljskem pustošilo neurje

Varšava, 14. junija - Na Poljskem so hude nevihte s točo povzročile večjo gmotno škodo. Najhuje je bilo na severu Poljske, kjer so gasilci pomagali pri poplavljenih kleteh in odkritih strehah. V bližini kraja Lobzenica je po udaru strele izbruhnil požar v večdružinski hiši. O poškodovanih zaenkrat ne poročajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.